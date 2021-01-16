MHP Genel Başkanı Bahçeli aşı oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından MHP lideri Devlet Bahçeli de Kovid-19 aşısını yaptırdı. Sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklama yapan Bahçeli, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Kovid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



AKŞENER HERKESE ÇAĞRI YAPTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, İstanbul Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'da yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında aşı olduğunu duyurdu. Akşener, "Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beyefendi bütün genel başkanlar gibi, tanınmış siyasetçiler gibi beni de aradı. Ben de bugün aşı oldum. Tereddütleri olan arkadaşlar açısından örnek olmak açısından aşı oldum. Herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum" dedi.



CHP LİDERİ: SIRAMI BEKLEYECEĞİM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Aşılama başladı, aşı için davet de geldi. Sayın bakan aradı. Ancak ben vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Çünkü öncelikli olarak kovid hastalarıyla direkt temas kuran sağlık çalışanlarının aşı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.