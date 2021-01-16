Salgında arı ürünlerine olan talep 4 kat arttı

BEE'O Propolis Genel Müdürü ve Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, salgın nedeniyle takviye edici gıdalara ve propolise yoğun ilgi olduğunu ifade etti.

DÜNYAYA SATILIYOR

SALGINDA talebin karşılanması için iki vardiya çalıştıklarını anlatan Samancı, "Pandemide Türkiye'de propolis başta olmak üzere arı sütü, ham bal, arı ekmeği gibi katma değerli arı ürünlerine 4 kat talep artışı oldu. Dünya pazarında da benzer bir tablo ortaya çıktı" diye konuştu. Samancı, propolisin yeni tip koronavirüse etkisiyle ilgili çalışmaların yayınlandığını anlatarak, "Propolis, doğal ve güçlü bir antioksidan olduğu için antiviral etkileri de var. Propolisin koronavirüse etkisine ilişkin çalışmaların sonucu hep olumlu olunca dünyada propolise karşı talep oluştu" dedi. Sahte propolis ürünlerine dikkati çeken Samancı, "İncelenen 130 propolisin yüzde 38'inde hiç propolise rastlanmadı. Rafta propolis diye satılıyor ama içinde propolis yok. 100 üründen 90'ında da etiketinde beyan edilen propolis yok. Doğru ve gerçek ürün üreten dünya genelinde bile çok az sayıda." dedi.



GEÇEN YIL 52 ÜLKEDE AĞIZLARI TATLANDIRDI

Türkiye'den geçen yıl yaklaşık 25,9 milyon dolarlık bal ihracatı yapıldı. Almanya, ABD, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Umman en çok bal satılan ülkeler oldu.