Yaşar Üniversitesi 8 ödül birden kazandı

YAŞAR Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, TMMOB İçmimarlar Odası tarafından düzenlenen im2020 İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışmasına damga vurdu. Öğrencilerin lisans eğitimi boyunca gerçekleştirilen tasarım stüdyosu projelerinin değerlendirildiği yarışmada Yaşar Üniversitesi, 8 ödülle en fazla ödül kazanan üniversite oldu. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav, "Bölüm olarak, pandemi döneminin ağır koşullarına rağmen öğrencilerimizin meslekle ilgili şevk ve azimlerinin bir göstergesi olarak yarışmaya büyük ilgi göstermeleri ve bunun sonucunda önemli başarılar elde etmiş olmaları bizi çok gururlandırdı" dedi.