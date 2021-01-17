3 bin 91 projeye 138.3 milyar liralık ödenek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Yatırım Programı'nda yer alan 3 bin 91 projeye 138,3 milyar lira ödenek tahsis edildi. 2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.



Programda, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri yer aldı. Programda kamu yatırımları öne çıkarken 138,3 milyar liralık yatırımın yüzde 67,5'inin Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 31,5'inin KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi programlandı.

ULAŞTIRMA VE EĞİTİM

2021 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 30,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü yatırımları aldı. Eğitim yatırımlarının payı yüzde 14,3, enerji yatırımlarının yüzde 12,2, madencilik yatırımlarının yüzde 10,4, tarım yatırımlarının yüzde 8,7 ve sağlık yatırımlarının yüzde 7,5 oldu. İmalat, turizm, konut, içmesuyu ve kanalizasyon, teknolojik araştırma, çevre gibi diğer sektörlerin toplam payı ise yüzde 16,2 oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yatırımları içinde Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı, Başakşehir- Kayaşehir Metro Hattı gibi projelerle kent içi ulaşım ön plana çıktı.