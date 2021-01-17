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Haberler Ekonomi İcradan satılık dubleks daire

İcradan satılık dubleks daire

'nde 120 metrekare dubleks ev mahkeme kararıyla satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda dairenin fiyatı ve satış tarihi de açıklandı.

İcradan satılık dubleks daire

17.01.2021, 10:32

Bolu'nun Tabaklar Mahallesinde 120 metrekare büyüküğünde dubleks daire satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak daireye ait bilgilere yer verildi.

Evin üç oda, bir salon, bir mutfak, balkon, antre ve banyodan oluştuğu, üst katta banyo, oda, ve hol bulunduğu ilanda belirtilirken satış tarihi olarak da 8 Nisan'ın belirlendiği açıklandı.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayınız

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