İcradan satılık dubleks daire

Bolu'nun Tabaklar Mahallesinde 120 metrekare büyüküğünde dubleks daire satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak daireye ait bilgilere yer verildi.

Evin üç oda, bir salon, bir mutfak, balkon, antre ve banyodan oluştuğu, üst katta banyo, oda, ve hol bulunduğu ilanda belirtilirken satış tarihi olarak da 8 Nisan'ın belirlendiği açıklandı.