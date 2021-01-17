Aydın Kuşadası'nda bulunan 328 metrekare büyüklüğünde arsa satışa çıkarıldı. Güzelçamlı Mahallesi, Kanalaltı mevkiinde bulunan arsanın fiyatı ise Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden açıklandı.
Arsanın mahalle merkezine 2.km. plaja 800 metre mesafede olduğu ve boş arsa konumunda olduğu belirtilirken ayrıca arsaya toplu taşım araçları ve özel araçlarla ulaşım imkanı sağlandığı da açıklandı.
Kuşadası'nda icradan satılık 328 metrekare arsa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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