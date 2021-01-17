LinkedIn Türkiye’ye temsilci atayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu olarak faaliyet gösteren "LinkedIn'in de Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirdi. Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konuya ilişkin reklam yasağı uygulamasının Resmî Gazete'de yayımlanmasına günler kala LinkedIn de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı. Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'deki vatandaşların tıpkı Avrupa Birliği vatandaşları gibi taciz, siber zorbalık, taklit hesap, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi şikayetlerini artık direkt muhataplarına ileteceklerini vurgulayan Sayan, sağlayıcıların da vatandaşların taleplerini en hızlı şekilde çözüme kavuşturacaklarını kaydetti. "Sağlayıcılara çağrımız reklam yasağı ya da bant daraltma cezası gelmeden temsilcilerini ülkemizde görevlendirmeleri." ifadelesini kullanan Sayan, reklam yasağının uygulamasını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu ile ilgili tüm kamu kurumlarının denetleyeceğini bildirdi.