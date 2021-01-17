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Haberler Ekonomi Salgın 2020’de Alman ekonomisini sert vurdu

Salgın 2020’de ekonomisini sert vurdu

Salgın 2020’de Alman ekonomisini sert vurdu

17.1.2021

Korona virüs salgınının neden olduğu kriz Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'yı benzeri görülmemiş şekilde vururken, ülke ekonomisindeki toparlanmanın büyük ölçüde salgının kontrol altına alınmasına bağlı olduğu belirtiliyor. Ülkede, salgından en çok etkilenen sektörlerden turizm, konaklama, hava yolları, seyahat, yeme-içme ve tekstilde birçok firma iflasın eşiğine gelirken, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler de hayatta kalma mücadelesi veriyor. Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) 2020 yılında salgının etkisiyle yüzde 5 düşüş kaydetti. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Kovid-19 salgınında ikinci dalga ve yeni kısıtlamalar nedeniyle Alman ekonomisinde düşüş öngörürken, ülkenin 2020'de yüzde 5,5 küçüleceği ve 2021'de ise yüzde 3 büyüyeceği tahmininde bulundu.

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