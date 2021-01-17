SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri başlıyor

Yüzde 8.36'lık Ocak zammıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 554 liraya varan artış yaşandı. Ek ödeme dahil en düşük aylık bin 524, en yüksek ise 7 bin 184 lira oldu.

Zamlı aylıklar yarın hesaplara yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 zam alırken, memur emeklilerinin hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 3'lük artışı ise yüzde 4.36 enflasyon farkıyla yüzde 7.36'ya ulaştı. Memur emeklilerinde en düşük maaş ise 2 bin 814 liradan 3 bin 21 liraya çıktı.

17-28 OCAK ARASINDA

EN düşük maaş Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 524 liraya çıktı, esnaf emeklilerinde bin 886 liradan 2 bin 44 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 liradan 2 bin 419 liraya yükseldi. En yüksek aylık ise ek ödemeyle 6 bin 630 lira 38 kuruştan 7 bin 184 lira 68 kuruşa ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını ayın 28'ine kadar hesaplarında görecek.