Ege beyaza büründü

Ege'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası yağışların ardından yerini kara bıraktı. Aydın, Balıkesir, Manisa ve Uşak'ın merkez ve ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı. İzmir'in Aliağa, Bergama, Dikili, Kemalpaşa, Kınık ve Ödemiş ilçeleri de karla örtüldü. Bornova, Buca ve Narlıdere ilçelerinin yüksek kesimleri de kar tutarken, İzmir ve Manisa'nın ulaşımını sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde Karayolları ekipleri önlem aldı. Kar yağışı olan ilçelerde çocuklar, aileleriyle kapı önünde kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak eğlendi.

GÖLCÜK YİNE ULUDAĞ GİBİ

Yurt genelinde kar yağışları etkisini gösterdi. Ege illeri de kardan nasibini aldı. İzmir'de özellikle Ege'nin Uludağ'ı kabul edilen Ödemiş'teki Bozdağ, Gölcük Yaylası ve Aydın Dağları eteklerine yılın ilk karı yağdı. Kar kalındığının yüksek kesimlerde 15 santimetreyi bulduğu öğrenilirken, Gölcük Yaylası ile Bozdağ mahallesi bağlantı yollarıyla, iç yollarda sorun yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Bergama ve Kınık ilçelerinde, kar nedeniyle mahsur kalan araçlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.





KINIK'TA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

BERGAMA Belediye Başkanı Hakan Koştu, diyaliz servisi aracının, gece başlayan kar yağışı nedeniyle Cevaplı mahallesinde mahsur kaldığını bildirdi. Ekiplerin olaya anında müdahale ettiğini ifade eden Koştu, içinde bir hastanın bulunduğu aracın kurtarıldığını belirtti. Kınık'ta da belediye ekipleri, kapanan yol nedeniyle Elmadere mahallesindeki özel maden ocağında mahsur kalan 2'si kamyon 4'ü otomobil 6 aracı kurtardı.





MANİSA YOLLARINDA KAR MESAİSİ VARDI

MANİSA'NIN Soma, Kırkağaç, Demirci, Turgutlu ve Kula ilçelerinde etkili olan kar yağışının ulaşımı aksatmaması için Karayolları Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Uşak-İzmir E-96 kara yolu Kavacık ile Kovukdere rampaları arasında kalan yaklaşık 12 kilometrelik kısımda şiddetli yağan karın yolu kapatmaması amacıyla, karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Kırkağaç ilçesine bağlı Çiftlik mahallesinde yolda mahsur kalan 7 kişi ve 2 aracı kurtardı. Kurtarılan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti.





KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Aydın'da kar yağışıyla dağlar beyaza büründü. İl merkezinde sağanak etkili olurken rakımı yüksek olan dağlık alanlarda ve mahalleler kar tuttu. Yüksek kesimlerde yer alan mahalle sakinleri ve kısıtlamayı yaylalardaki evlerinde geçiren vatandaşlar yağan karın keyfini çıkardı. Vatandaşlar kar yağışının bu sene geciktiğini, bundan sonra da yağışların devam etmesini beklediklerini dile getirdi. Soğuk ve yağışlı havanın birkaç gün daha etkili olacağı bildirildi.



UŞAK'TA EKİPLER SEFERBER OLDU

Uşak'ta sabah erken saatlerde kar yağışının başlamasıyla şehir beyaza boyandı. Karın giderek şiddetini artırmasıyla belediyenin tüm ekipleri seferber oldu. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda görev alan Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden 100 kişilik bir ekip, şehir merkezindeki ana arterler ve yoğun bölgelerdeki kaldırımlarda kar küreme çalışmasında bulundu. Şehirde yaşayan sokak canlıla-rının kar yağışı ve soğuk havadan etkilenmemesi için harekete geçen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, sabah saatlerinden itibaren şehrin birçok noktasına mama ve yem bırakarak sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oldu.



SINDIRGI'DA POLİSTEN KAR TOPU DEVRİYESİ

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi 2 yıl aradan sonra yağan karla beyaza büründü. Ayvalık'ta öğleden sonra etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sadece yürüyüş mesafesindeki market ve fırınlara gidebilen ilçe sakinleri kar yağışını fırsat bildi. Yaklaşık 4 saat süresince bazen hızını arttırarak yağan kar, Ayvalık'ın yüksek kırsal mahallelerinde evlerin çatıları ile park halindeki otomobilleri de kapladı. Kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı ilçede, gece saatlerinde şiddetli yağış ve don olayına karşı vatandaşlar uyarıldı. Sındırgı ilçesinde ise devriye gezen polislerin vatandaşlarla kartopu oynaması renkli görüntülere sahne oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, takipçiler tarafından çok sayıda beğeni aldı.