Gördes’te lavanta üreticilerine destek

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, ORKÖY lavanta yetiştiriciliği projesi kapsamında Manisa'nın Gördes ilçesi Kıran mahallesindeki 6 orman köylüsüne 100 bin TL kredi, 25 bin TL hibe olmak üzere 125 bin TL tutarında finansman desteği verdi. Müdürlüğün ilk defa uyguladığı yeni proje ile lavantanın orman köylüsü tarafından yetiştirilmesi teşvik edilecek. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Kıran'da lavanta bahçesi proje sahasını gezdi. Muhtar Mehmet Aydın, ORKÖY Şube Müdürü Mehmet Saruhan ve Gördes Orman İşletme Müdürü Necmi Topal'dan bilgi alan Derince, bugüne kadar sadece Manisa'da 5 bin 341 aileye destek verdiklerini söyledi.

CÜNEYT HASÇELİK