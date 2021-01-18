  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: 66,5 milyar lira tasarruf sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: 66,5 milyar lira tasarruf sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı : " açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık"

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: 66,5 milyar lira tasarruf sağladık

18.01.2021, 08:54 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021, 09:09

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2020 bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık." dedi.

Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceklerini belirten Bakan Elvan, şunları kaydetti:

"2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır."

Bakan Elvan, "Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek." diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: 66,5 milyar lira tasarruf sağladık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.