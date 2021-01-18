İşlenmiş doğal taş ihracatı açığı kapattı

Türkiye doğal taş sektörünün geçen yıl yaptığı "işlenmiş ürün" ihracatı, yeni tip korona virüs salgınına rağmen yükselerek sektörde yüzleri güldürdü. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'nin doğal taş ihracatı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 7 gerileyerek 1 milyar 863 milyon dolardan 1 milyar 736 milyon dolara düştü. En büyük pazarı olan Çin'de, salgın nedeniyle yüzde 22'lik kayıp yaşayan sektör, işlenmiş ürün ihracatını artırarak yaralarını sardı. Türkiye'nin geçen yıl 184 ülkeye ulaştırdığı işlenmiş doğal taşta ihracat, önceki yıla oranla yüzde 7 artış gösterdi ve 985 milyon dolardan 1 milyar 58 milyon dolara çıktı. İhracatta ABD, 325 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

2021'DEN UMUTLUYUZ

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, doğal taş ihracatının yüzde 40'ının yapıldığı Çin pazarının salgın nedeniyle bir anda kapandığını, süreci, devletin sektöre desteğiyle en az kayıpla atlattıklarını ifade etti. Birlik Başkan Kaya, "Salgın döneminde elimizde tek bir şansımız vardı, işlenmiş ürünlerdeki payımızı artırmak. Bunu da başardık. İhracatta yaşanan düşüşü işlenmiş ürünlerle giderdik." dedi. Kaya, "Geçen yıl yaşanan sıkıntılardan büyük yara almadan çıktık. 2021'den daha da umutluyuz. Beklentimiz yüksek. Özellikle dünyanın en büyük doğal taş fuarlarından olan ve İzmir'de düzenlenen MARBLE'ı yaz aylarında fiziki olarak açabilirsek çok büyük bir fark yaratmış olacağız" diye konuştu.



DÜNYADA TALEP ARTIYOR

KAYA, doğal taşlardan yapılmış mobilyalara talebin dünya genelinde arttığına değinerek, "Miktarda az, değerde yüksek ürünlerle ihracatı artırmak, tasarımcı ve mimarları bu işe dahil edip, İtalya'nın yaptığı gibi işlenmiş ürünlerimizde ön plana çıkmayı hedefliyoruz" dedi.