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Haberler Ekonomi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak

30 sözleşmeli personel alacak

ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan bilgiye göre , 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapacak.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak

18.01.2021, 10:12

Son dakika kamu personeli alımı ilanı duyurusu geldi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı yapacağını açıkladı. Çeşitli kadro ve unvanlarda Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 kamu personeli alımı gerçekleştirecek. Üniversite personel alımı duyurusu Resmi Gazete'de duyuruldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda detaylara yer verildi.

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