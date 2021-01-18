Son dakika kamu personeli alımı ilanı duyurusu geldi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı yapacağını açıkladı. Çeşitli kadro ve unvanlarda Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 kamu personeli alımı gerçekleştirecek. Üniversite personel alımı duyurusu Resmi Gazete'de duyuruldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda detaylara yer verildi.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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