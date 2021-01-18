Narenciye ihracatında en büyük pay mandalinanın

TÜRKİYE'NİN 2020 yılında gerçekleştirdiği 933 milyon dolarlık narenciye ihracatının 437 milyon 696 bin doları mandalina dış satımıyla kaydedildi. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre, ihracata en fazla katkıyı mandalina sağladı. Bu ürünün ihracatında yüzde 26 artış sağlandı. Geçen yıl 861 bin 121 ton mandalina yurt dışında alıcı buldu. İhracatta mandalinayı 273 milyon 927 bin dolarla limon, 128 milyon 843 bin dolarla portakal, 92 milyon 591 bin dolarla greyfurt takip etti. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, "2020 narenciye ihracatımızı mandalina sırtladı. Üretim alanlarımızdaki genişlemeyle gelecek yıllarda daha iyi konuma geleceğiz" diye konuştu.