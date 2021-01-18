Tarım alanında dijital pazar derinleşecek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, düşük yağış miktarlarına dair, "Bitkisel üretimin en az etkilenmesi konusunda gayret gösteriyoruz. Genel itibarıyla emtia fiyatlarında yükselme trendine yol açabilecek bir gidişat var. Önlemler alınıyor" dedi. Tarım alanında dijital pazarın derinleşeceğini vurgulayan Pakdemirli, "Kars'taki kadın kooperatifi Edirne'ye salçasını satabilecek. Antalya Kumluca'daki seracı, Antalya'daki zincir mağazada ürününü direkt sevk ederek hem oradaki kayıpları engelleyecek hem karbon ayak izini düşürecek hem de yanı başında bir pazar bulmuş olacak. Burası hem perakende sektörü hem sanayi hem gıda üretimine, her yere, herkese hizmet edecek" diye konuştu.

DAHA İYİYE GİDİYOR

Bu yıl çiftçilere 24 milyar lira tarımsal destekleme yapılacağını ifade eden Pakdemirli, "Tarımsal hasıla 48,5 milyar liraya ulaştı. İki yıldır yüzde 50 büyüme var. Tüm rakamlar çalışmaların daha da iyiye gittiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin gündeminde bugün et ithalatı diye bir konunun kalmadığını belirten Pakdemirli, "Gıda üretenler kendilerine çeki düzen verecekler. Taklit ve tağşiş konusunda çok aktif bir rol aldık" ifadelerini kullandı.