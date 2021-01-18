  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Ticaretimiz 20 milyar $’a çıkar

Ticaretimiz 20 milyar $’a çıkar

Ticaretimiz 20 milyar $’a çıkar

18.1.2021

TÜRKİYE-BİRLEŞİK Krallık arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması (STA) sonrası süreci değerlendiren Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "25 yıllık Gümrük Birliği'nin sağladığı muafiyet avantajını koruyarak ticaretimizi 20 milyar dolara ulaştıracağımız bir dönemin kapısı aralandı" dedi. EİB'in düzenlediği online video konferansta konuşan Eskinazi, "Önemli yatırımlar birkaç konu başlığıyla devam edecek" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ticaretimiz 20 milyar $’a çıkar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.