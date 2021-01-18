Ticaretimiz 20 milyar $’a çıkar

TÜRKİYE-BİRLEŞİK Krallık arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması (STA) sonrası süreci değerlendiren Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "25 yıllık Gümrük Birliği'nin sağladığı muafiyet avantajını koruyarak ticaretimizi 20 milyar dolara ulaştıracağımız bir dönemin kapısı aralandı" dedi. EİB'in düzenlediği online video konferansta konuşan Eskinazi, "Önemli yatırımlar birkaç konu başlığıyla devam edecek" dedi.