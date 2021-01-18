TOKİ’nin kampanyasından 33 bin 240 kişi yararlandı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik 2020'de düzenlediği iki indirim kampanyasından toplam 33 bin 240 kişi faydalandı. Kampanyadan faydalanan 28 bin 999 kişi, borç bakiyesinin tamamını kapatarak tapularını alırken, 4 bin 241 kişi ise kısmi ödeme imkanından yararlanıp ödemelerde yüzde 20 indirimden faydalandı. Kampanyadan 2019 Haziran ayı sonuna kadar satışları gerçekleştirilmiş ve taksitleri 2019 Haziran ayı itibarıyla başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlandı.