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Haberler Ekonomi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Saha Sorumlusu alımı yapıyor

Saha Sorumlusu alımı yapıyor

, Proje Uygulama Biriminde istihdam etmek üzere Adana, Adıyaman, Gaziantep, Bursa, İzmir ve Mersin illerine 6 Saha Sorumlusu alacak.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Saha Sorumlusu alımı yapıyor

18.01.2021, 10:22

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Saha Sorumlusu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi süresince Ocak 2021– Aralık 2022 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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