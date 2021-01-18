Zamlı maaşlar bugün hesaplarda

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı zamları maaşları bugünden itibaren hesaplarına yatırılacak. Yüzde 8.36'lık Ocak zammıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 554 liraya varan oranda artış oldu. Ek ödeme dahil en düşük aylık bin 524, en yüksek maaş ise 7 bin 184 liraya yükseldi. Zamlı aylıklar bugün hesaplardan çekilebilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 zam alırken, memur emeklilerinin hakem kurulunca belirlenen yüzde 3'lük artışı ise yüzde 4.36 enflasyon farkıyla yüzde 7.36'ya ulaştı. Memur emeklilerinde en düşük maaş ise 2 bin 814 liradan 3 bin 21 liraya çıktı.



EK ÖDEMELER ARTTI

En düşük maaş Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 524 liraya çıktı, esnaf emeklilerinde bin 886 liradan 2 bin 44 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 liradan 2 bin 419 liraya yükseldi. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri 28 Ocak'ta tamamlanacak. Tüm emeklilere ödenen yüzde 4 ila yüzde 5 oranındaki ek ödemelerin miktarları da maaşlara bağlı olarak artacak. Maaşlara yüzde 8.36 ve yüzde 7.36 oranında zam yapılmasının ardından ortaya çıkan rakamın yüzde 4'ü alınacağı için ek ödemelerde de artış olacak.