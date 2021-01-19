Birleşik Krallık’a 74 milyon dolar ihracat

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, Türkiye'de ihracatın yıldızı konumunda. 2019 sonunda gerçekleştirilen 2.5 milyar dolarlık ihracat tutarıyla 2023 yılı ihracat hedeflerini ilk yakalayan sektör olduklarını açıklayan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracat Birliği Başkanı Bedri Girit, "Birleşik Krallık ve Türkiye arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının sektörümüzün ihracatına da olumlu yansıyacağı inancındayız. İngiltere özellikle su ürünleri sektörümüz için önemli pazarlardan ve 74 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ülkemizin en çok su ürünleri ihracatı yaptığı beşinci ülke" dedi.

HEDEF PAZARLAR ARTACAK

Birlik olarak 2019'da 957 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını belirten Girit, 2020'de de 984 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin bu dönemde gerçekleştirdiği 2.4 milyar dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatına yüzde 41'lik katkı sağladıklarını söyledi. Türkiye'nin yeni dönemde ihracatta öncelik verdiği Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan başta olmak üzere Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri, Japonya, Brezilya ve Afrika ülkelerinin, sektörün hedef pazarları olduğunu söyleyen Girit, "Salgın yüzünden ihracatta duraklama yaşasak da, birçok sektöre göre daha iyi durumdayız. Bu başarıda emeği olan, gerektiğinde ihraç pazarlarını kaybetmemek için maliyetine ihracat yapan tüm ihracatçılarımızı kutluyor, bu çabalarının karşılığını bulmalarını diliyorum. Türkiye'de kadının iş hayatına daha fazla katkı koyması gerekmektedir. Kadın istihdamının artması için de devletin teşvik edici olması gerekiyor. TİM bünyesinde ilk kez oluşturulan 'TİM Kadın Konseyi'nde her üç kadın ihracatçıdan birinin Ege İhracatçı Birlikleri temsilcisi olmasından gurur duyuyoruz" dedi.



6.5 TRİLYON DOLAR FIRSATI

Pandemi öncesinde de ciddi gelişim gösteren, e-ticaret sektörünün pandemi sonrasında da hızlı gelişim göstereceğini vurgulayan Girit, "İhracatçılarımızın değişen dünya düzeninde e-ticarete bir an önce adapte olması hem kendilerine hem de ülke ihracatımıza olumlu yansıyacaktır. Kovid-19 salgını ile aslında e-ticaretin önemini daha iyi anladık. Dünyada e-ticaret pazarının 2022'de 6.5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu fırsatı kesinlikle değerlendirmeliyiz. Sosyal medya, e-ticaret satışını artıran bir güç olarak önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edecek. Küresel rekabete ayak uydurabilmek için, mevcut dünya koşullarına uygun içerikleri kullanmalı, ürünlerimiz için hikayeler sunmalı, tüketicileri de marka hikayemize dahil etmeliyiz" diye konuştu.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YILI

2020 yılını ihracatta 'Sürdürülebilirlik Yılı' ilan ettiklerini hatırlatan Bedri Girit, "Bizden sonraki nesillerin kaynaklarından çalmadan, mevcut kaynakları doğaya duyarlı şekilde kullanacak yöntemleri geliştirmeli ve uygulamalıyız. İhracatı daha az karbon ayak izi bırakarak yapmak ve bu anlamda küresel dünyada da önümüzdeki yıllarda rekabet edebilmek için 'Sürdürülebilir bir dünya için, sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir ihracat' sloganıyla çalışacağız. İhracatçılarımıza bu konuda ön ayak olacağız" dedi.

Tolga TEKİN