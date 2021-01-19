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Haberler Ekonomi Bütçede 66.5 milyarlık tasarruf sağladık

Bütçede 66.5 milyarlık tasarruf sağladık

Bütçede 66.5 milyarlık tasarruf sağladık

19.1.2021

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, mali disiplinden asla taviz vermeyeceklerini vurgulayarak, "2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239.2 milyar liranın altında, 172.7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66.5 milyar lira tasarruf sağladık" dedi. HAZİNE ve Maliye Bakanı Elvan sosyal medya hesabından 2020 yılı bütçe sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan, salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceklerini belirterek, "Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek. 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3.5 olarak hedefliyoruz. Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır" değerlendirmesini yaptı.

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