Denizli havlusu 5 kıtaya yayıldı

Türkiye'nin havlu ihracatının yüzde 70'ini karşılayan Denizli, 'Turkish Towels' markasıyla dünyaya açılıyor. Denizlili ihracatçılar, Turkish Towel'ı dünya markası haline getirmek için çabalıyor. 3D dokuma tezgahlarında üretilen havlunun yolculuğu Denizli'den dünyanın 5 kıtasına uzanıyor. Denizli yıllık 3.5 milyar dolarlık ihracat potansiyeliyle ülkemizin en çok ihracat gerçekleştiren 9'uncu kenti. 27 sektörde, 2 bin 800 farklı üründe 180 ülkeye ihracata imza atan Denizli'de en önemli sektörlerinin başında ev tekstili geliyor. 'Turkish Towel' markasını tanıtabilmek ve dünya raflarında yer alması için girişimlerini sürdüren Denizlili ihracatçılar, dünya markası haline getirmek istiyor.

BANYO TEKSTİLİ ÜZERİNE

Denizli ihracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Kilo başına ihracat değeri 8 doları aşan ev tekstili sektörü, ülkemiz ihracatında oldukça katma değerli bir sektör olma konumunu koruyor. 2021'de tasarım yarışmamızı ev ve banyo tekstili üzerine hazırlayacağız. Ev tekstili sektöründeki hedef pazarlarımız olan ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Rusya'dan alıcıları davet ettik" dedi.