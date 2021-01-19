Haberleşmede yerli ve milli yazılıma ilgi patladı

WhatsApp kişisel verilerini paylaşmaya izin vermeyenlere kullanım engeli getirme girişiminde geri adım atarken, bu süreçte Türkiye'de yerli yazılımlara ilgi patladı. Son iki haftadır en çok tercih edilen ürün Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) oldu. Bir e-postanın e-imza ve zaman damgası kullanarak, ekleri ile beraber gönderildiğini ve içeriğinin değişmediğini delil üreterek ispat eden KEP, resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlıyor.

TİCARETTE KEP GÜVENCESİ

Ticari sır, bankacılık sırrı ve mahremiyet gerektiren konularda güvenli iletişim sunan KEP aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları arasında elektronik posta iletişimine yönelik en üst düzeyde güvenlik standartlarını sağlıyor.

FİKİR ESERLERİNİ SAKLAMA

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yaratılan eserlerin elektronik ortamda saklanması işlevini de gören KEP ile Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen elektronik saklama sözleşmeleri de yapılabiliyor. Her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarını, gönderildiği biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu tespit eden ve gönderilen içeriğin değişmemesini ve güvenli hale gelmesini sağlayan bir sistem olan KEP, göndericisi görünen kişi/kuruluş tarafından alıcıya ulaşıp ulaşmadığı, ne zaman ulaştığı, alıcısı tarafından okunup okunmadığı ve gerektiğinde e-postaya yeniden erişilebilmesiyle ilgili delil hizmetlerini sunuyor. KEP'te ilk hizmet sağlayıcısı 2012 yılında PTT AŞ olmuştu. PTT'nin tüm merkez müdürlükleri aracılığıyla vatandaşlara ve kurumlara sunduğu KEP'te PTT üzerinden hizmet alan kişi ve kurum sayısı 2020 yılında 400 bini geçti.

TÜRK YAZILIM ŞİRKETLERİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, internet adresi üzerinden KEP hizmeti alınabilecek şirketlerin listesini yayınlarken, KEP için e-posta adresi alınabilecek şirketlerin başında PTT, TNB Bilişim, TÜRKTEP, Kepkur Yazılım şirketleri geliyor.

BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA