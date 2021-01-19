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Haberler Ekonomi İzmir’de gevrek zamlandı: 2 lira

’de gevrek zamlandı: 2 lira

İzmirliler, gevreğe yapılan sürpriz zamla şaşkınlık yaşadı. 1 lira 75 kuruştan satılan 100 gram gevrek, artık 2 lira!

İzmir’de gevrek zamlandı: 2 lira

19.1.2021

Yeni tarifeyi geçtiğimiz cuma günü tüm gevrekçilere dağıttıklarını ve yeni fiyattan satışlara geçtiklerini belirten İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, "İzmirliler gevreğine sahip çıkıyor, gevreği seviyor diye zammı düşük tuttuk, 2 lira yapmakla yetindik" dedi. Gevreğe son zammın 2019 Aralık'ta yapıldığını hatırlatan Erişen, 2020'nin Haziran ayından itibaren sadece bir çuval una 80 lira zam geldiğini söyledi.

FİYATLAR ARTTIĞI İÇİN...
Kira, doğalgaz, elektrik, su ve gevrek yapımında kullanılan un dışındaki hammaddelere de büyük zamlar yapıldığını belirten Başkan Erişen, "2021'e girdik, zamlar peş peşe geldi. Artık dayanacak gücümüz kalmamıştı. İzmirliler gevreği seviyor. Biz de İzmirlileri çok seviyoruz. Bu nedenle gevreğe sadece 25 kuruşluk zam yaptık. İstanbul'da 100 gram gevrek, 2.5 lira. İzmirliler, gevreğe sahip çıkıyor. Bu nedenle sadece 25 kuruş zam yaptık, miktarı düşük tuttuk" ifadelerini kullandı.

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