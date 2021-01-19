Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 sürekli işçi alımı yapacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü üniversite birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla sürekli işçi alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, başvurularını İş-Kur internet sitesinden 18.01.2021 - 22.01.2021 tarihleri arasında online olarak yapabilecekler.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.