Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü üniversite birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla sürekli işçi alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, başvurularını İş-Kur internet sitesinden 18.01.2021 - 22.01.2021 tarihleri arasında online olarak yapabilecekler.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 sürekli işçi alımı yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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