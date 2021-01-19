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Haberler Ekonomi Pekcan’dan Çin’e serbest bölge daveti

Pekcan’dan ’e serbest bölge daveti

Pekcan’dan Çin’e serbest bölge daveti

19.1.2021

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Çin'in 1.4 milyar nüfusuyla Türkiye için önemli bir pazar olduğunu vurgulayarak, "Çin'in bazı ülkelerde yatırım bölgeleri var. Bunlardan biri neden bizim ihtisas serbest bölgelerimizden biri olmasın" dedi. Geçen yıl Çin'e ihracatın yüzde 5 arttığını anımsatan Pekcan, "Yeni bir demiryolu seferi başlattık. Biz 35-40 günlük mesafeyi 13 güne indirmiş olduk" dedi. Pekcan, Körfez ülkeleri arasında varılan uzlaşıya da değinerek, "Bu sadece Katar'ın değil Türkiye'nin işbirliğini de pozitif yönde etkileyecek" diye konuştu.

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