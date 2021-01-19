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Yabancıya konut satışında rekor

Türkiye yabancıya gayrimenkul satışında rekor kırdı. 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 10.3 azalarak 45 bin 483'ten 40 bin 812'ye gerilese de tarihin ikinci en yüksek satış rakamı olarak kaydedildi

19.1.2021