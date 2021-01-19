Hazırlanan emlak raporuna göre, dünya genelinde salgının ekonomik etkilerine rağmen, Türkiye yabancıya konut satışında rekor kırdı. Raporu oluşturan şirketin başkanı Fatih Ergüven, 2020'de yabancıya gayrimenkul satışının umut verici olduğunu, 2021'de artış ivmesinin hızlanacağını söyledi. Raporda yabancıların gayrimenkul almayı tercih ettikleri ülkeleri incelediklerini belirten Ergüven, "İranlılar, Afganlar, Ruslar en çok ülkemizi tercih eden ülkelerin başını çekti" dedi.
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