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Haberler Ekonomi Yabancıya konut satışında rekor

Yabancıya konut satışında rekor

yabancıya gayrimenkul satışında rekor kırdı. 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 10.3 azalarak 45 bin 483'ten 40 bin 812'ye gerilese de tarihin ikinci en yüksek satış rakamı olarak kaydedildi

Yabancıya konut satışında rekor

19.1.2021

Hazırlanan emlak raporuna göre, dünya genelinde salgının ekonomik etkilerine rağmen, Türkiye yabancıya konut satışında rekor kırdı. Raporu oluşturan şirketin başkanı Fatih Ergüven, 2020'de yabancıya gayrimenkul satışının umut verici olduğunu, 2021'de artış ivmesinin hızlanacağını söyledi. Raporda yabancıların gayrimenkul almayı tercih ettikleri ülkeleri incelediklerini belirten Ergüven, "İranlılar, Afganlar, Ruslar en çok ülkemizi tercih eden ülkelerin başını çekti" dedi.

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