Enerji ve Tabii Kaynaklar Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doğal gazda yeni rekor kırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Dün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı. Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık.
En yüksek tüketim;
1)İstanbul 51,6 milyon metreküp,
2)Ankara 23,9 milyon metreküp
3)İzmir 13,9 milyon metreküp"
Doğalgazda yeni rekor...— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 20, 2021
Dün, 280 milyon m³'lük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı.
Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık.
En yüksek tüketim
1)İstanbul 51,6 milyon m³
2)Ankara 23,9 milyon m³
3)İzmir 13,9 milyon m³ https://t.co/7oMygHLmmG
Bakan Dönmez duyurdu: Doğal gazda yeni rekor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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