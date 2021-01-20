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Haberler Ekonomi Bakan Dönmez duyurdu: Doğal gazda yeni rekor

Bakan Dönmez duyurdu: Doğal gazda yeni rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doğal gazda yeni rekor kırıldığını belirterek, "Dün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı. Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez duyurdu: Doğal gazda yeni rekor

20.01.2021, 10:43

Enerji ve Tabii Kaynaklar Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doğal gazda yeni rekor kırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Dün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı. Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık.

En yüksek tüketim;
1)İstanbul 51,6 milyon metreküp,

2)Ankara 23,9 milyon metreküp

3)İzmir 13,9 milyon metreküp"

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