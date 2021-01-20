Bakan Dönmez duyurdu: Doğal gazda yeni rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doğal gazda yeni rekor kırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Dün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı. Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık.

En yüksek tüketim;

1)İstanbul 51,6 milyon metreküp,

2)Ankara 23,9 milyon metreküp

3)İzmir 13,9 milyon metreküp"