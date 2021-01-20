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Haberler Ekonomi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

10 öğretim üyesi alacak

Rektörlüğü tarafından yapılan duyuru 10 öğretim üyesi alınacağı bildirildi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

20.01.2021, 11:56

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacak.

Adayların 15.01.2021 – 29.01.2021 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekiyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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