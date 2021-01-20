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Haberler Ekonomi İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

14 öğretim üyesi alacak

ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 9 farklı birime 14 öğretim üyesi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

20.01.2021, 12:01

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 9 farklı birime 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları" uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

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