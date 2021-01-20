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Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK 90 proje personeli alacak! Başvuru süresi 3 Şubat'a uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK 90 proje personeli alacak! Başvuru süresi 3 Şubat'a uzatıldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 90 kısmi süreli proje personeli istihdamına ilişkin başvuru süresi 3 Şubat'a kadar uzatıldı. Başvurular "https://kariyer.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK 90 proje personeli alacak! Başvuru süresi 3 Şubat'a uzatıldı

20.01.2021, 11:53

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere Ankara'da 55, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 35 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere, kurumun internet sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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