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Haberler Ekonomi İstanbul Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak

150 öğretim üyesi alacak

150 öğretim üyesi alacak. Adayların ilanın yayımlandığı bugünden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekiyor.

İstanbul Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak

21.01.2021, 12:24

İstanbul Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen birimlerine Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 150 personel alınacak.

Adayların ilanın yayımlandığı bugünden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekiyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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