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İstanbul Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak. Adayların ilanın yayımlandığı bugünden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekiyor.

21.01.2021, 12:24