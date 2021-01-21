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Haberler Ekonomi Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan personel alım ilanına göre; Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla 50 zabıta memuru alımı yapacak. Başvurular 22 Şubat 2021 – 26 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

21.01.2021, 12:17

2021 Zabıta memuru alım ilanı yayınlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere en az KPSS 65 puan ile 50 zabıta alımı gerçekleştirilecek. İlanda başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detaylar açıklandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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