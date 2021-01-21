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Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan personel alım ilanına göre; Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla 50 zabıta memuru alımı yapacak. Başvurular 22 Şubat 2021 – 26 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

21.01.2021, 12:17