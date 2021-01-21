2021 Zabıta memuru alım ilanı yayınlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere en az KPSS 65 puan ile 50 zabıta alımı gerçekleştirilecek. İlanda başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detaylar açıklandı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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