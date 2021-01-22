3 bin 63 tesis ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ aldı

Kovid-19 nedeniyle 2020'de sezonu kayıpla açan Türk turizm sektörü, "Güvenli Turizm Sertifikası"yla yeniden ivme yakaladı. Tatilcilerin rota tercihlerini doğrudan etkileyen "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" uygulamasına geçilen 2020'nin haziran ayından bu yana 3 bin 63 turizm tesis belge almaya hak kazandı. Bu tesislerden 1993'ü Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli, 1070 ise belediye belgeli otellerden oluşuyor. Kovid-19 ile turizm tesislerindeki en temel değişim her alanda sosyal mesafenin sağlanması yönünde oldu. Tesislerdeki düzenleme, masalar arasında en az 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 santimetre mesafe bırakılacak şekilde yapıldı.