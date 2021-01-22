7 milyon vatandaş başvurdu! Yapılandırmada son 10 gün

Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran yapılandırmada hem tahsilat hem başvuru rekoru yaşanıyor. Vergi dairelerine yaklaşık 7 milyon mükellef başvurdu, bu kapsamda alınan dilekçe sayısı 8.3 milyon oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, başvuruların başladığı 17 Kasım'dan bu yana 99.6 milyar lira alacak yapılandırıldı. Yapılandırılan alacaklardan 2.7 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi.

İşte 100 milyar TL'yi bulan yapılandırmaya ilişkin son dakika bilgileri;

YAPILANDIRMADA SON 10 GÜN...

Vergi, sosyal güvenlik primi, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezası, öğrenim kredisi, trafik cezası gibi borçların yapılandırılmasında başvuru için son 10 güne girildi. Yasada başvuru ve ilk taksit sürelerinin uzatılması konusunda sadece bir defaya mahsus 1 aylık uzatma yetkisi verildi.

Bundan sonra kararname ile süre uzatımı yapılmayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile vergi daireleri, diğer kurumlara olan borçlar için 1 Şubat tarihine kadar başvuru yapılabilecek. İnternet üzerinden yapılan başvurular da 1 Şubat 23:59'a kadar sürecek.

1 MART'A KADAR SÜRE

SGK dışındaki kurumlara olan borçlarda ilk taksit ödeme süresi 28 Şubat'ta sona eriyor. Ancak bu tarih hafta sonuna denk geldiği için 1 Mart'a kadar ödeme yapılabilecek. KYK (öğrenim kredisi), vergi, trafik cezaları, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, köprü otoyol kaçak geçiş ücreti gibi borçların ilk taksitleri ve peşin ödemeleri 1 Mart'a kadar yatırılabilecek. SGK'ya olan borçlarda süre 31 Mart'ta sona erecek. İsteyenler borçlarını üç yıla kadar taksitler halinde ödeyebilecek. Taksitli ödemede öncelikle gecikme faizi ve cezası yerine enflasyon farkı hesaplanacak. Anapara ve enflasyon farkından oluşan tutarların taksitle ödenmesi halinde, taksit süresine göre değişen faiz alınacak. Faiz tutarı düşük oranda uygulanacak.

PRİM BORCU OLANA KREDİ FIRSATI

Yapılandırılan borcunu ödemesi durumunda emekli olabilecek vatandaşlara kamu bankaları ucuz kredi imkânı da sunuyor. SGK'ya olan borçlarını yapılandıranlar hesaplanan prim tutarını 31 Mart'a kadar aylık yüzde 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanarak ödeyebilecek. Bu kredi emekli aylığından tahsil edilecek.

MTV'DE İLK TAKSİT AY SONU

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksitinin yatırılma süresiyle, geçmiş dönem borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi de ay sonunda doluyor. Adlarına kayıt ve tescil edilmiş motorlu kara taşıtları bulunanlar ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescilli uçağı olanların MTV ödemesi gerekiyor.