81 ilde fahiş fiyat operasyonu!

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, son dönemlerde fiyatı fahiş artan ayçiçek yağı ve yumurtayı mercek altına alarak, bu ürünlere yönelik fiyat denetimlerini hızlandırdı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son dönemlerde fiyat artışından şikâyet edilen; ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışı şikâyetleri üzerine bu ürünlere yönelik denetimlerin arttığı belirtildi.

ŞİKAYETLER ETKİLİ OLDU

Vatandaşların fahiş fiyat artışlarına yönelik şikâyetleri üzerine başlatılan denetimlerin devam ettiği belirtilerek, 19-20 Ocak tarihleri arasında Türkiye genelinde denetim yapıldığı bildirildi. Son denetimlerde 562 işletmeye ait 9 bin 870 ürünün denetlediği kaydedilen açıklamada, firmaların savunmalarının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenlere 10 bin-100 bin lira arasında, stokçuluk yapanlara ise 500 bin liraya varan idari para cezası uygulanacağı vurgulandı.



FIRSATÇILARA 11.9 MİLYON LİRA CEZA

HAKSIZ Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar 3 bin 208 dosyayı karara bağlarken, bunlara 11 milyon 885 bin lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı'nın koordine ettiği kurulda, Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları ve TOBB ile TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri ve perakende sektörü temsilcileri yer alıyor. Reklam Kurulu da fahiş fiyat artışı yapan ve Kovid-19'u aldatıcı reklamlarla fırsata çevirmeye çalışan 303 firmaya da 13.3 milyon lira idari para cezası uyguladı.