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Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan'dan OECD mesajı

'dan mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkezi'nin açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan, "Merkezin OECD'nin çalışmalarında gerçek anlamda merkezi bir rol üstlenmesini temenni ediyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan'dan OECD mesajı

22.01.2021, 14:44 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021, 15:02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, OECD İstanbul Merkezi'nin açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
OECD'nin İstanbul merkezi vasıtasıyla teşkilatın Ortadoğu dahil geniş coğrafyaya yönelik çalışmalarına daha fazla katkıda bulunma fırsatı yakalayacağız.

Salgın var olan küresel durgunluğun daha da derinleşmesine yol açtı.

Toplumdaki adaletsizliğin de arttığını gördük.

OECD hem salgınla mücadelede hem de sorunların çözümünde ön almıştır.

BM ve bağlı kuruluşlarıyla G-20 Dünya Ticaret Örgütü dahil diğer örgütlerle etkin işbirliği sergilemiştir.

Bu süreçte İstanbul merkezi üye olmayan ülkelerle ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi hususunda gayret gösterecektir.

Merkezin OECD'nin çalışmalarında gerçek anlamda merkezi bir rol üstlenmesini temenni ediyoruz.

Paris ile iletişim halinde çok geniş bir alanda hizmet sunmasını bekliyoruz.

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