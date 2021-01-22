  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi EGIAD’DAN 30. YILA özel ‘Biz Bize’ kutlama

EGIAD’DAN 30. YILA özel ‘ Bize’ kutlama

EGIAD’DAN 30. YILA özel ‘Biz Bize’ kutlama

22.1.2021

EGE Genç İş İnsanları Derneği'nin (EGİAD) deneyim ve misyonunu aktardığı, fahri üyelerle aktif üyeleri bir araya getirdiği ve en önemli faaliyetleri arasında yer alan 'Biz Bize' etkinliğinde EGİAD'ın 30. yılı kutlandı. Online gerçekleşen toplantıda, EGİ- AD'ın otuz yılını kapsayan ve tüm faaliyetlerini içeren web tabanlı EGİAD 30. Yıl Kitabı da tanıtıldı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, "30 yılda, 15 Dönemi yaşayan büyük EGİAD ailesi olarak, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için çalışmak en önemli hedeflerimiz arasında yer aldı" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

EGIAD’DAN 30. YILA özel ‘Biz Bize’ kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.