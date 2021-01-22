EGIAD’DAN 30. YILA özel ‘Biz Bize’ kutlama

EGE Genç İş İnsanları Derneği'nin (EGİAD) deneyim ve misyonunu aktardığı, fahri üyelerle aktif üyeleri bir araya getirdiği ve en önemli faaliyetleri arasında yer alan 'Biz Bize' etkinliğinde EGİAD'ın 30. yılı kutlandı. Online gerçekleşen toplantıda, EGİ- AD'ın otuz yılını kapsayan ve tüm faaliyetlerini içeren web tabanlı EGİAD 30. Yıl Kitabı da tanıtıldı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, "30 yılda, 15 Dönemi yaşayan büyük EGİAD ailesi olarak, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için çalışmak en önemli hedeflerimiz arasında yer aldı" dedi.