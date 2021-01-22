Gül seralarında sobalı nöbet başladı

İzmir'in Menderes ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlanan gül üreticilerini don korkusu sardı. Meteoroloji'nin 3 gün önce yaptığı 'zirai don' uyarısının ardından üreticiler seralarına kurdukları sobalarla yetiştirdikleri gülleri korumak için nöbet tutmaya başladı. Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Yılmazköy, Umurlu, Mesutlu, Gölhisar ve Kardeşköy mahallelerinde de ejder meyvesi ve çilek üreten çiftçiler, don için önlem almaya başladı.

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