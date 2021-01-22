Basın ilan kurumuna ait www.ilan.gov.tr sitesinde yer alan duyuruya göre İstanbul Kent Üniversitesi 26 akademik personel alacak…

Üniversitenin belirli birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına alınacak akademik personel, yükseköğretim kanununda belirtilen esaslara göre yapılacak sınavlara göre belirlenecek…

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.