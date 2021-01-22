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Haberler Ekonomi Koçarlı’da üreten kadınlara koop

Koçarlı’da üreten kadınlara koop

Koçarlı’da üreten kadınlara koop

22.1.2021

AYDIN'DA Koçarlı Belediyesi, üretici kadınlara destek olmak amacıyla kooperatif kuruyor. Amaç ilçede el işinden yöresel ürünlere kadar kadın eli değen her şeyin, kooperatif bünyesinde kadın girişimcilere gelir kazandırmasını sağlamak. Koçarlı Belediyesi öncülüğünde Tarım İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hayata geçirilecek proje kapsamında, Koçarlı'da üretim yapan tüm kadınlar kooperatife katılabilecek ve ürünlerini e-ticaret üzerinden satışa sunabilecekler. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Kooperatif çatısı altında hem üreten kadınlarımızın emeği değerlendirilecek hem de yöresel ürünlerimizi tüm yurtta tanıtma fırsatı bulacağız" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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