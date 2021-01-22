LPG tankları 10 yılda bir degistirilmeli

MAKİNE Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şube Başkanı Melih Yalçın, LPG'li araçların tanklarının 10 yıllık kullanım ömrü bulunduğunu, bu süreyi tamamlayan tankların değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu 2019 verilerine göre ülkede 4 milyon 661 bin 707 LPG'li otomobil bulunuyor. Kimi yakıttan tasarruf etmek kimi de çevreye daha az zararlı olduğu için benzinli araçlarını LPG'li sisteme çeviriyor. Son yıllarda bazı modellerin fabrikadan çıkışı da LPG'li olabiliyor.