  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi LPG tankları 10 yılda bir degistirilmeli

LPG tankları 10 yılda bir degistirilmeli

LPG tankları 10 yılda bir degistirilmeli

22.1.2021

MAKİNE Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şube Başkanı Melih Yalçın, LPG'li araçların tanklarının 10 yıllık kullanım ömrü bulunduğunu, bu süreyi tamamlayan tankların değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu 2019 verilerine göre ülkede 4 milyon 661 bin 707 LPG'li otomobil bulunuyor. Kimi yakıttan tasarruf etmek kimi de çevreye daha az zararlı olduğu için benzinli araçlarını LPG'li sisteme çeviriyor. Son yıllarda bazı modellerin fabrikadan çıkışı da LPG'li olabiliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

LPG tankları 10 yılda bir degistirilmeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.