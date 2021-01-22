Servisçilerin MYK sınavları başladı

Öğrencilerin taşımacılığını yapan servisçi esnafının 3 Eylül'den sonra belgesiz çalışamayacağına dikkat çeken İESOB Başkanı Mutlu, "İleride olası mağduriyetlerin önlenmesi için bu kapsamdaki üyelerimizi belge almaya davet ediyoruz" dedi.

YÖNETMELİK YÜRÜRLÜKTE

Öğrencilere verilen taşıma hizmetlerinin daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi amacıyla Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin hazırlandığını hatırlatan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "Yönetmelik, okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin taşıma faaliyetlerini düzenliyor. Okul Servis Araçları Yönetmeliği 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi" şeklinde konuştu.



BELGESİ OLMAYAN ÇALISAMAYACAK

YÖNETMELİK gereği bu kapsamdaki servis aracı şoförlerinin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Belgesi sahibi olmaları gerektiğini kaydeden Mutlu, "Birliğimiz MYK ve Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)'ndan yetki alarak 20 Ocak'tan itibaren sınavlara başlamıştır. Birliğimiz çalışmalarıyla, servis şoförlerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlayacak. Bu kapsamdaki servis aracı şoförleri, 3 Eylül 2021'den sonra MYK belgesiz çalışamayacak. İleride mağduriyet yaşanmaması için belgelendirme çalışmalarına müracaat etmeleri menfaatleri icabıdır" dedi.



BASVURU EVRAKLARI



İESOB üyeleri 0 (232) 482 11 65 numaralı telefondan veya www.ustabelgelendirme. com.tr adresinden ayrıntılı bilgi edinebilirler. Belgelendirme başvuru ön şartları ve başvuru evrakları: ● Sürücü belgesi ● SRC 2 mesleki yeterlilik belgesi ● "Psikoteknik Test Raporu" na sahip olmak ● Türk Ceza Kanunu'nun "Cinsel saldırı, Çoçukların cinsel istismarı, Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Fuhuş ve Kabahatler Kanunu'nun " Sarhoşluk" başlıklı maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak (adli sicil belgesi) ● Başvuru formu ( Başvuru esnasında imzalatılacaktır.) ● Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. vatandaşı olmayanlar için, geçerli pasaport fotokopisi) ● 1 adet vesikalık fotoğraf ● Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu