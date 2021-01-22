Soyer’den Soyar davası

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, kendisine sosyal medyadan sert eleştiriler yönelten Seferihisar'daki eski yol arkadaşlarından Cumhur Eriş'e manevi tazminat davası açtı. Soyer, isteği üzerine geçtiğimiz yıllarda Seferihisar Mandalina Birliği'ni kuran Cumhur Eriş'in kendisine sosyal medyada hakaret ettiği, kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu iddia etti. Eriş'ten yasal faiziyle birlikte 20 bin TL manevi tazminat talep eden Tunç Soyer'in dava konusu yaptığı bazı paylaşımlarda Eriş'in Tunç Soyer yerine 'Tunç Soyar' ifadesi kullandığı görüldü. Dava önümüzdeki günlerde İzmir 18.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

8 PAYLAŞIMA YER VERİLDİ

Soyer'in avukatı H.İsmet Köymen dava dilekçesinde "Cumhur Eriş sosyal medyadaki paylaşımlarında Soyer hakkında hiçbir şekilde gerçeği yansıtmayan, kötü niyetli ithamlarla hakaretler etmekte, iftiralar atmakta ve bir takım seviyesiz yakıştırmalarla kişilik haklarını yasalara aykırı şekilde ihlal etmektedir" dedi. Köymen'in dilekçesinde suç unsuru taşıdığı iddiasıyla Eriş'in sosyal medyada çeşitli tarihlerde yaptığı 8 paylaşımına yer verildi. Eriş'in bu paylaşımların bazılarında "Tunç Soyar" ifadesini kullandığı görüldü. Dilekçede yer verilen Eriş'in paylaşımlarında "Sen İzmirlilere değil işbirlikçilerine hizmetkarsın", "Seferihisar'da da Tunç Soyar böyle idi.

'İŞBİRLİKÇİLERE HİZMETKAR'

Tunç Soyar engellenmelidir", "Gör bakalım SOYARLAR sizin yediğinizi kaç kişi yiyebiliyor, yatabiliyor, hazmedebiliyor", "Tunç Soyer kendisinden bekleneni yapıyor. İzmir'i altüst etmek, talan etmek, İzmir'i İstanbul'a peşkeş çekmek, yağmalatmak" gibi ifadeler kullanıldığı görüldü.

'KORUNMASI GEREKMEKTEDİR'

Avukat Köymen, "Müvekkilimiz davalının eleştiri amacı taşımayan, doğrudan kişi-lik haklarına saldırı mahiyetinde olan hakaret ve iftiralarını ısrarla tekrarlayarak sürdürme-si karşısında yasal haklarını kullanmaya karar vermiştir. Müvekkilimizin halk oyuyla seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanı olması dolayısıyla toplumun içindeki yeri, görevi, sosyal medyanın herkese ulaşılabilirliği de dikkate alınarak bu tür kişilik hakkı ihlallerine karşı hızlı ve etkin şekilde korunması gerekmektedir" dedi. Köymen, Soyer'in kişilik haklarını ihlal etmesi nedeniyle 20 bin TL tazminatın yasal faiziyle birlikten davalıdan tahsilini istedi.



'YARGIYA GÜVENİYORUM'

Davayla ilgili açıklama yapan Eriş ise, "Konu yargıya intikal etti. Ben herhangi bir suç işlediğimi düşünmüyorum" dedi. Yargıya güvendiğini ifade eden Eriş, "Yargı kararını verecektir. Sonucu beklemek lazım" diye konuştu.

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