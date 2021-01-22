Vergi barışına rekor başvuru

Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran yapılandırmada hem tahsilat hem başvuruda rekora ulaşıldı. Vergi dairelerine yaklaşık 7 milyon mükellef başvurdu, bu kapsamda alınan dilekçe sayısı 8.3 milyon oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre başvuruların başladığı 17 Kasım'dan bu yana 99.6 milyar lira alacak yapılandırıldı. Yapılandırılan alacaklardan 2.7 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi. Vergi, sosyal güvenlik primi, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezası, öğrenim kredisi, trafik cezası gibi borçların yapılandırılmasında başvuru için son 10 güne girildi. Yasada başvuru ve ilk taksit sürelerinin uzatılması konusunda sadece bir defaya mahsus 1 aylık uzatma yetkisi verildi. Bundan sonra kararname ile süre uzatımı yapılmayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile vergi daireleri, diğer kurumlara olan borçlar için 1 Şubat tarihine kadar başvuru yapılabilecek. İnternet üzerinden yapılan başvurular da 1 Şubat 23:59'a kadar sürecek.