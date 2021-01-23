Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Türkiye'nin ekonomideki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Amacımız Türkiye'nin salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir küresel oyuncu olarak girmesini sağlamaktır. Ekonomimizin güçlü yönlerini sağlamaştırırken, tedbir gerektiren hususların üzerine de kararlılıkla gideceğiz." ifadelerine yer verdi..
Amacımız Türkiye'nin salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir küresel oyuncu olarak girmesini sağlamaktır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 23, 2021
Ekonomimizin güçlü yönlerini sağlamlaştırırken, tedbir gerektiren hususların üzerine de kararlılıkla gideceğiz. pic.twitter.com/X7JkbEEVHU
Başkan Erdoğan: Amacımız güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir Türkiye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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