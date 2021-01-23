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Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan: Amacımız güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir Türkiye

Başkan Erdoğan: Amacımız güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir

Son dakika haberine göre, Başkan , sosyal medya hesabı üzerinden, 'nin ekonomideki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan: Amacımız güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir Türkiye

23.01.2021, 12:29

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Türkiye'nin ekonomideki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Amacımız Türkiye'nin salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir küresel oyuncu olarak girmesini sağlamaktır. Ekonomimizin güçlü yönlerini sağlamaştırırken, tedbir gerektiren hususların üzerine de kararlılıkla gideceğiz." ifadelerine yer verdi..

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