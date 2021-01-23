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Haberler Ekonomi Deri sektörüne sanal fuar desteği

sektörüne sanal fuar desteği

Deri sektörüne sanal fuar desteği

23.1.2021

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, sanal fuarlarla pandeminin olumsuz etkilerini azaltmayı başardıklarını söyledi. Zandar, "Herkes iş yerlerini kapatmış bir şekilde bekliyorken, Ticaret Bakanlığı'mızın katkılarıyla Türkiye ve dünyanın ilk ayakkabı ve çanta fuarını gerçekleştirdik. 31 firmamız bu sayede hiç tanışmadığı pazarlarla iş yapma fırsatı yakaladı ve 4 ay içerisinde bu kez 72 firma ile 65 farklı ülkede 30 firmaya ulaşma imkanı bulduk. Bu gibi organizasyonlarla, 2021 yılında yüzde 20'lik kaybımızı telafi ederek yüzde 10'luk bir artış hedeflemekteyiz" diye konuştu.

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