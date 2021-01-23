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Uzman Yardımcısı alım ilanı!

, taşra teşkilatındaki defterdarlıklarda istihdam edilmek üzere boş bulunan toplam 300 kadroya atama yapacak. Başvurular 18-29 Ocak arasında alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Uzman Yardımcısı alım ilanı!

23.01.2021, 10:22 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021, 10:24

Hazine ve Maliye Bakanlığı en az 5.500 TL maaş ile uzman yardımcısı alımı yapacak. En az KPSS 70 puan şart arayan bakanlık, Türkiye'nin farklı illerinde ve kurumlarında istidam etmek üzere 300 Defterdarlık Uzman Yardımcısı alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda atama yapılacağı yerlerin listesi, başvuru şartlar ve tarihine kadar merak edilen tüm soruların cevapları yer alıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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