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Haberler Ekonomi Ocak ayı zam farkları hesaplara yatırılıyor

Ocak ayı zam farkları hesaplara yatırılıyor

Ocak ayı zam farkları hesaplara yatırılıyor

23.1.2021

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları dün itibariyle ödenmeye başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların ise aylıklarının zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandığını ifade etti. Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayında 1 aylık tutarında ödeme yapılacak. Aylıklarını üçer aylıklar şeklinde alanlardan Kasım, Aralık, Ocak döneminde alanlara 1 aylık tutarında; Aralık, Ocak, Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında ve Ocak, Şubat, Mart döneminde alanlara ise 3 aylık tutarında ödeme yapılacak. Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak.

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