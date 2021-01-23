Ocak ayı zam farkları hesaplara yatırılıyor

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan 2 milyon 323 bini aşkın vatandaşın 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları dün itibariyle ödenmeye başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SSK ve Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların ise aylıklarının zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlandığını ifade etti. Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayında 1 aylık tutarında ödeme yapılacak. Aylıklarını üçer aylıklar şeklinde alanlardan Kasım, Aralık, Ocak döneminde alanlara 1 aylık tutarında; Aralık, Ocak, Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında ve Ocak, Şubat, Mart döneminde alanlara ise 3 aylık tutarında ödeme yapılacak. Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak.